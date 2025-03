Calciomercato.it - Osimhen è il regalo Champions: destinazione a sorpresa per il nigeriano

Il calciatore è pronto a cambiare maglia in estate: possibile, si muove il presidente per portarlo in cittàNon ci sarà certamente il Galatasaray nel futuro di Victor. L’attaccantea fine stagione farà ritorno al Napoli, per essere, poi, ceduto a titolo definitivo.è ilper il(LaPresse) – Calciomercato.itL’avventura a Istanbul è servita, chiaramente, a mettersi in mostra: obiettivo raggiunto con ben ventisei gol e cinque assist in trenta partite disputate. Numeri importanti per il calciatore, che lo scorso 29 dicembre ha compiuto 26 anni. Dopo la parentesi turca,è dunque pronto a spiccare il volo, tornando a giocare nel calcio che conta. Con il Psg sempre più defilato, è molto probabile che ladel classe 1998 sia la Premier League.