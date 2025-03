Movieplayer.it - Oscar Isaac star e produttore della nuova serie Stowaway

Leggi su Movieplayer.it

L'attoresarà coinvolto come protagonista enella, prodotta per Apple TV+, ispirata a una storia vera.sarà il protagonista di, progetto realizzato per Apple TV+ e che lo vedrà impegnato anche comeesecutivo. Lasarà sviluppata da Steven Levenson e si ispira alla vita del 'più grande truffatore attualmente in vita'. Cosa racconteràNegli episodi l'attoreavrà la parte di Juan Carlos Guzman che, nel 1993, è stato scoperto come un clandestino, quasi congelato sulle ruote di un aereo cargo atterrato a Miami. Il giovane ha sostenuto di essere un orfano tredicenne e di essere arrivato dalla Colombia, sentendosi obbligato a rischiare tutto per avere una vita migliore .