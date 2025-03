Velvetgossip.it - Oroscopo settimanale di Branko: scopri cosa riservano le stelle per amore e lavoro dal 28 marzo al 3 aprile 2025

L’di, atteso da molti, offre un’analisi approfondita delle influenze astrali per i segni zodiacali, da Bilancia a Pesci, per la settimana che va dal 28al 3. Grazie all’osservazione delle posizioni di pianeti come Marte, Venere, Urano, Saturno, Nettuno, Mercurio e Plutone, è possibilere come l’e ilsi intrecciano in questo periodo. Vediamo insieme le previsioni per ciascun segno.BilanciaLa settimana per la Bilancia inizia con una Luna difficile, specialmente nel weekend. Sabato 29, le influenze astrali possono generare tensioni sia nella vita matrimoniale che nella sfera professionale. È fondamentale prestare attenzione a eventuali conflitti con il partner o i colleghi. Domenica, l’attenzione si sposta su Nettuno, portando confusione e incertezze.