Oroscopo Paolo Fox | le previsioni di venerdì 28 marzo 2025

L'diFox del 28rivela che ancora per poche ore la Luna sarà in Pesci. Ne accadranno di cotte e crude, ma con la guida del celebre astrologo italiano, sarà possibile contenere i danni. Vediamo cosa dicono leastrologiche diFox di28, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.28Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Fai attenzione a non esagerare con le spese e cerca di pianificare ogni cosa con cura. In amore, le cose sono più facili, ma è bene prestare attenzione nelle relazioni con i segni del Cancro e della Bilancia, che potrebbero presentare qualche complicazione. Toro - Si profilano nuove soluzioni ai problemi che hai affrontato nei giorni scorsi. Anche se i trasferimenti o i cambiamenti iniziali potrebbero non piacerti, potrebbero rivelarsi benefici a lungo termine.