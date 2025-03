Velvetgossip.it - Oroscopo di venerdì 28 marzo 2025: Pesci in cerca di armonia, Capricorno ansioso, Ariete poco motivato. Cancro? Un ritorno dal passato.

Leggi su Velvetgossip.it

La giornata di28si presenta sotto l’influenza della Luna, attualmente nel segno dei, pronta a spostarsi in, dove raggiungerà la fase di Luna Piena il giorno successivo. In questo contesto astrologico, il Sole e Mercurio, in fase retrograda, si trovano anch’essi in, mentre Venere, Nettuno e Saturno si trovano in. Marte è posizionato in, Giove in Gemelli e Urano in Toro. Le configurazioni astrali suggeriscono un momento di introspezione e comunicazione autentica, ma avvertono anche di una certa tensione nell’aria, rendendo prudente evitare eccessi e prestare attenzione a possibili ritorni di relazioni passate.Il consiglio del giorno è chiaro: «Risparmiare le energie». Questo suggerimento è particolarmente rilevante per i segni di Fuoco, che si trovano a fronteggiare forti emozioni.