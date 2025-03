Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 27 marzo: maggiore riflessione per il Toro, amore passionale per il Leone

Ecco l’diFox di giovedì 272025!sta volgendo al termine e le energie astrali si fanno sempre più intense.la Luna si sposta nel segno dell’Ariete, portando con sé un’ondata di dinamismo, entusiasmo e un pizzico di impulsività. Mercurio e Venere collaborano per favorire la comunicazione e i rapporti interpersonali, mentre Marte spinge all’azione decisa, ma senza dimenticare la prudenza. È una giornata che invita al cambiamento, alla risoluzione di situazioni in sospeso e al coraggio di affrontare le proprie paure. Alcuni segni vivranno momenti di grande forza, mentre altri dovranno gestire tensioni o incertezze. Vediamo nel dettaglio cosa riservano le stelle.diFox, per giovedì 272025, segno per segnoArieteL’energia della Luna nel vostro segno vi rende carichi e pronti a tutto.