Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 28 Marzo 2025: Leone, weekend importante per l’amore

L’diFox per oggi,28ArieteLe stelle favoriscono nuovi legami; durante il fine settimana potrebbe arrivare una bella notizia. Sul lavoro, valutate attentamente le nuove idee che si presenteranno. È il momento di lasciarsi alle spalle il periodo di blocco vissuto negli ultimi mesi.ToroGiornata serena e interessante dal punto di vista emotivo. In amore, tutto procede per il meglio: chi è in coppia potrà approfondire il dialogo con il partner, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti. Sul lavoro, potrebbero presentarsi nuove opportunità; non abbiate paura di lanciarvi in nuove avventure.GemelliGiornata sottotono con possibili battibecchi o un calo fisico dovuto al cambio di stagione. Non strafate e non siate frettolosi; spesso vi affidate alla rapidità per risolvere questioni, ma non è sempre la scelta giusta.