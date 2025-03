Romadailynews.it - Oroscopo del giorno – Venerdì 28 marzo 2025

? ArieteFuturo in vista. La Luna in Sagittario ti dà una spinta di fiducia. È il momento di osare, pianificare o anche solo sognare più in grande.? Parola chiave: Espansione? ToroEmozioni profonde. Giornata intensa, ma utile per sciogliere nodi interiori. Non temere il confronto: può portarti chiarezza.? Parola chiave: Trasformazione???? GemelliDialoghi aperti. Con la Luna opposta, i rapporti diventano lo specchio delle tue emozioni. Parla con onestà, ma ascolta con empatia.? Parola chiave: Riflessione? CancroRoutine da reinventare. La voglia di cambiare qualcosa nella tua quotidianità è forte. Piccole modifiche fanno bene al cuore.? Parola chiave: Rinnovamento? LeoneCreatività in fiamme. La Luna ti sostiene in ogni espressione artistica, amorosa o personale. Mostra ciò che senti senza timore.