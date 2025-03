Ora e per sempre Il figlio insieme l’addio e ora il matrimonio | il vip si sposa

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ora e per”. E sono fiori d’arancio per il famoso e la compagna, mamma del suo Tommaso. La proposta divip è arrivata nel giorno del 27esimo compleanno di lei, con un anello meraviglioso donato durante una cena romantica in un ristorante di Firenze con vista sull’Arno, che affaccia su Ponte Vecchio. Proprio come il più romantico degli innamorati lui si è inginocchiato e ha aperto la scatolina che conteneva l’anello.Visibile la commozione e anche la sorpresa di Sara che si è portata le mani al viso e, poi, avvicinandosi al futuro marito ha indossato l’anello per poi baciarlo appassionatamente. Su Instagram anche uno scatto del prezioso regalo appena ricevuto e la scritta “Ora e per” a corredo della foto. Si tratta di un solitario in oro bianco, con incastonato un diamante.