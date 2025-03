Lanazione.it - Ora di religione a scuola, sempre meno i consensi. Firenze guida la scelta laica

, 27 marzo 2025 –studenti scelgono di frequentare l’ora dinelle scuole fiorentine statali. Il quadro presentato e diffuso dall’Unione degli atei e agnostici razionalisti (Uaar) evidenzia anche come in Toscana lariguardi il 29,01% mentre nel capoluogo ben il 51,51%. Il dato nazionale A livello nazionale la cifra "record" di studenti che hanno scelto di non frequentareè di un milione 164.000 (+68.000), passando da una media del 15,5% del 2022-2023 al 16,62% del 2023-2024. Il dato lo ha ottenuto e lo diffonde l'Ua ar dopo aver chiesto al ministero dell'Istruzione l'aggiornamento sulla frequenza dell'insegnamento dellacattolica (Irc) nelle scuole statali. Il dato nazionale per tipo divede al primo posto gli Istituti professionali con il 27,83%, al secondo gli Istituti tecnici con il 25,31 e al terzo i licei con il 18,48%.