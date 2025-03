Universalmovies.it - OPUS – Venera la tua stella | dal 27 al 30 marzo un regalo esclusivo da UCI Cinemas

In occasione dell’arrivo in sala dila tua, thriller che segna l’esordio dietro alla macchina da presa di Mark Anthony Green, UCIha pensato a unper gli spettatori che acquisteranno un biglietto per una delle proiezioni previste dal 27 al 30. Basterà comprare il biglietto online, sul sito o sulla App del Circuito, per una delle proiezioni previste nei giorni indicati per ricevere l’omaggio: un biglietto brandizzato del concerto di Alfred Moretti, il protagonista del film distribuito da I Wonder Pictures interpretato da John Malkovic.la tuasinossiAlfred Moretti è una leggenda. Le sue canzoni hanno ispirato generazioni, la sua musica è un fenomeno globale e la sua vita – sospesa tra realtà, mito e gossip – incuriosisce e anima appassionati in ogni angolo del mondo, soprattutto da quando si è ritirato dalle scene.