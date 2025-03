Biccy.it - Opinionisti di The Couple e de L’Isola dei Famosi: le novità

Chi saranno glidella prima edizione di Thee quelli della nuova dedeicondotta per la prima volta da Veronica Gentili? Al momento pare che nessuno abbia firmato ma Mattia Buonocore, ex firma di DavideMaggio.it, su Instagram si è lasciato andare riportando qualche indiscrezione.Secondo lui per The“l’idea è una soluzione interna”, ovvero qualcuno già contrattualizzato con Mediaset. Perdei, invece, sembrerebbe “molto probabile” lo sbarco di Simona Ventura in solitaria. Così fosse non sarebbe impensabile la possibilità di vedere Vladimir Luxuria e Dario Maltese, un tempodel reality di sopravvivenza, commentare le gesta delle otto coppie di Ilary Blasi.Ilary Blasi nel promo di The: “Otto coppie nel cast” https://t.