Opi, per il pronto soccorso riconoscimento anche agli infermieri

Arezzo, 27 marzo 2025 – Opi, per ilIl Presidente Giovanni Grasso: “Il lavoro nell’emergenza va incentivato per tutte le professioni sanitarie” Commentando l’annuncio da parte di Regione Toscana relativo alle risorse per i medici del, il Presidente dell’Ordine delle Professionistiche di Arezzo Giovanni Grasso sottolinea l’importanza di unper tutti i professionisti che lavorano nell’emergenza. “Nella sua dichiarazione l’Assessore regionale Bezzini parla correttamente di personale sanitario, ma praticamente però le risorse sono destinate solo ai medici – afferma Grasso. Ovviamente non contestiamo questo, che anzi significa finalmente dare valore a un lavoro in prima linea che ha necessità di essere riconosciutoper diventare attrattivo per i professionisti, ma riteniamo che il provvedimento sia monco di una parte fondamentale se non prende in considerazione tutti i professionisti che lavorano fianco a fianco nei, a partire d”, conclude il Presidente OPI di Arezzo.