Operetta, al Donizetti si conclude la Stagione con "Scugnizza"

Bergamo. Domenica 30 marzo siladi Operette della Fondazione Teatro: alle 15.30 nel principale teatro cittadino andrà in scenain tre atti di Carlo Lombardo e Mario Costa che incarna appieno il tipico lirismo napoletano. A portarla in scena sarà la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo, che torna aldopo il successo dello scorso anno con La duchessa del bar Tabarin. In palcoscenico: Elena D’Angelo, che firma anche la regia, Matteo Mazzoli, Paolo Cauteruccio, Merita Dileo, Gianni Versino, Maresa Pagura, Carlo Randazzo, Paola Scapolan. Direttore d’orchestra Marcella Tessarin. Coreografie di Martina Ronca. Allestimento e costumi Grandi Spettacoli. Durata 2 ore senza intervallo. Biglietti da 15 a 45 Euro, ridotti da 12 a 36 Euro.“Quando Carlo Lombardo si recò alla stazione per attendere l’arrivo di Mario Costa, non sapeva neppure lui con precisione il vero motivo del loro incontro.