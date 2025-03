Agrigentonotizie.it - Opere idrauliche, stanziati fondi per i fiumi agrigentini

Leggi su Agrigentonotizie.it

Cinquantaquattromila euro per finanziare progetti di messa in sicurezza dei corsi d'acqua nell'Agrigentino. La Regione, attraverso l’Autorità di bacino e la Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico, ha attivato il finanziamento per la progettazione degli interventi di rimessa in.