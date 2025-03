Open Outdoor Experiences al via a Paestum | focus su sostenibilità e aree protette

Leggi su Ildenaro.it

Prende il via domani, venerdì 28 marzo, al Next di(Salerno) “– Salone delle Attività all’Aria Aperta”, una tre giorni che intende accendere i riflettori sul patrimonio naturalistico e culturale italiano mediante un nuovo concetto di fruizione turistica basato sullae accessibilità dei luoghi. Legambiente sarà presente con uno stand e con tre workshop sulla valorizzazione e l’importanza delle. Il primo appuntamento si svolgerà domani 28 marzo alle 12 Sala Ischia dal titolo “Aggiornare la Legge regionale per leper rilanciare il sistema di tutela e valorizzazione della natura in Campania”. Doppio appuntamento sabato 29 marzo: alle, sempre in 12 Sala Ischia, “Trent’anni di natura protetta: dai Parchi al progetto APE – Appennino Parco d’Europa”; alle 16 all’Space Cilento incontro dal titolo “L’impegno di Legambiente per la fruizione sostenibile della fascia costiera: dalla Guida blu al progetto Life Agreenet”.