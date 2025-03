Omaggio a Dalla in tv | sabato su Rai1 Ciao 2025 celebra l’innovazione musicale

Leggi su Ildenaro.it

29 marzo, in seconda serata su, i riflettori si accenderanno su “– Rassegna Lucio”, uno speciale televisivo che ripercorrerà la terza edizione di “– Rassegna Lucio, per le forme innovative di musica e creatività”. L’evento, condotto da Drusilla Foer, si è tenuto lo scorso 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna, in occasione dell’anniversario della nascita del compianto artista bolognese.La trasmissione televisiva offrirà al pubblico un’immersione nel cuore della rassegna, alternando le vibranti performance dei vincitori del prestigioso Premio “Ballerino” a intime interviste registrate all’interno della suggestiva Casa Lucio, un luogo denso di storia e di arte legate all’indimenticabile cantautore.Il Premio “Ballerino” rappresenta un importante riconoscimento per quei talenti e quelle opere che hanno saputo portare una ventata di novità nel panoramaitaliano, reinterpretando e incarnando lo spirito visionario, sperimentale e al contempo popolare che ha contraddistinto l’eclettica carriera di Lucio