Oltre 40 barche pronte per la Vesuvio Race | spettacolo velico tra le bellezze della Campania

Leggi su Ildenaro.it

Tutto pronto per la sesta edizionepowered by Banca Progetto, in programma da calendario delle regate FIV Nazionale, lo start sabato 29 marzo nella baia dell’Oncino, tra Castellammare e Torre Annunziata. La, che vuole essere ogni anno sempre più coerente e vicina alle esigenze dei partecipanti, non è solo manifestazione un evento a carattere sportivo, ma un atto di promozione del territorio costiero partendo dalla provincia: un territorio ricco di bellezza ed un percorso avvincente con i suoi passaggi sotto costa che danno tanto filo da torcere dal punto di vista tattico. La partenza, prevista per sabato 29 marzo alle 12, vedrà le imbarcazioni ei relativi equipaggi confrontarsi in un percorso che parte dalle acque di Torre Annunziata- Castellammare di Stabia e tocca le acquecittà di Napoli con una boa poco distante da Castel dell’ovo, le isole di Procida, Ischia, Capri e Costiera Sorrentina, con due percorsi collaterali.