Olimpia Milano | brutta sconfitta con il Barça

- Profondo rosso. Anzi biancorosso.fallisce l’assalto decisivo in Eurolega nella sfida contro il Barcellona. Perde contro i catalani 88-98 ed ora non è più padrona del suo destino visto che potrebbero non bastare due successi con Bologna e Vitoria nelle ultime due partite, ma dovrà sperare anche in una serie di risultati favorevoli. In questo caso a ben poco serve la tripla allo scadere che quantomeno salva la differenza canestri visto che il Barcellona guadagna due vittorie di vantaggio. Mirotic questa volta “canta” davvero da solo con 28 punti (6/10 da 2 e 10/10 ai liberi), arriva troppo poco da LeDay con soli 7 punti. La partenza è disastrosa con l’azzurro Sarr (13 punti per il 2006) che lanciato in quintetto risponde presente nello 0-7 che accende il primo minuto di partita.