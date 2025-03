Oasport.it - Olimpia Milano-Barcellona oggi in tv, Eurolega basket 2025: programma, canale, streaming

Sfida delicatissima per l’ingiovedì 27 marzo alle ore 20:30 i meneghini ospitano ilnella trentaduesima giornata della regular season 2024-, secondo impegno settimanale continentale da non sbagliare per mantenere viva la speranza di centrare i play-in.I milanesi sono reduci dalla sconfitta contro il Real Madrid di 48 ore fa, dove l’EA7 Emporio Armani ha ceduto 96-89 riuscendo così a mantenere positiva la differenza canestri nello scontro diretto con i vice-campioni d’Europa di un solo punto. 16-15 è quindi il record degli uomini di Ettore Messina, che però sono attesi da una partita da non fallire dove serviranno i punti pesanti dell’ex di turno Nikola Mirotic e di Shavon Shields. Ilarriva ad Assago dopo aver perso di un solo punto contro il Bayern Monaco (101-102) in un altro incrocio forse decisivo per la post-season.