Lapresse.it - Oggi la sfida tra Djokovic e Korda: orari del match e dove vederlo in tv

Cambia il programma odierno al torneo Atp Masters 1000 di Miami. Ildei quarti di finale tra l’ex numero 1 del mondo Novake l’americano Sebastian, in programma ieri, è slittato a questo pomeriggio a causa della fine in ritardo di della partita di singolare femminile tra Jessica Pegula ed Emma Raducanu.Laquesto pomeriggioEssendo la partita terminata alle 23.23 e visto che il regolamento Atp vieta l’inizio di una partita dopo le 23, ecco che la partita traè stata riprogrammata adpomeriggio. Una regola introdotta dopo il caso di Jannik Sinner a Parigi Bercy 2023, quando l’azzurro che aveva terminato un proprioalle 2.25 di notte era stato poi costretto al ritiro il giorno dopo.vedere ilin tvL’incontro avrà luogo il 27 mar alle ore 21:10 e sarà possibile guardarlo in diretta streaming su Sky Sport, Now TV e Tennis TV.