Occhio per occhio dazio per dazio | linea dura della Ue sulle auto La Ferrari attacca | prezzi su del 10% negli Usa

“Siamo pronti a tutelare i nostri interessi economici e, se necessario, forniremo una risposta ferma, proporzionata, solida, ben calibrata e tempestiva a qualsiasi misura sleale e controproducente da parte degli Stati Uniti”, ha affermato un portavoceCommissione europeante l’incontro giornaliero con la stampa, in seguito alla decisione degli Usa di introdurre i dazi al 25% sul settoremobilistico europeo. Anche la rinomata casamobilisticaha scelto di prendere provvedimenti in questo senso, aggiornando le nuove condizioni doganali fino a un aumento massimo del 10 per centoimportazioni verso gli Usa e confermando che gli obiettivi finanziari dell’azienda per il 2025 restano invariati.“La questione non è se siamo sorpresi, ma se siamo preparati”, ha aggiunto il funzionario europeo: “Voglio sottore ancora una volta che la nostra priorità è trovare una soluzione negoziata che funzioni per entrambe le parti e rafforzi la nostra relazione, che è, senza paragoni, la più forte al mondo”.