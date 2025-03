Ilgiorno.it - Nuovo San Siro, ok della Giunta: “Verde oltre la quota del 50%. Il Meazza? Basta ciò che resta”. La rabbia degli ambientalisti: “Asfalteranno il parco che c’è ora”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 27 marzo 2025 – L’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi promuove il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) di Milan e Inter sul futuro dell’area di San(“ilè uno dei tratti distintivi di questo progetto, ilè in più del 50% dell’area”) mentre gliin Consiglio comunale lo bocciano senza appello. IlCarlo Monguzzi, a proposito del “grande” presente nel masterplan, osserva: “Bisogna disasfaltare tutto e poi ci vorranno decine di anni prima che ildiventi un minimo fertile. Ora invece ildei Capitani c’è, ma verrà asfaltato”. Enrico Fedrighini (gruppo Misto) contesta la “Strategia di azzeramento delle emissioni di CO2” contenuta nel Piano: “La città, il quartiere, gli abitanti subiranno da subito, quotidianamente, gli effetti e l’impatto ambientale del progetto, ma non devono preoccuparsi: decorso il ciclo di 50 anni, il progetto risulterà avere avuto una pzione ambientale positiva, mentre lenti emissioni verranno compensate su scala planetaria (non locale) piantando qualche albero in Guatemala”.