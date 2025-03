Ilgiorno.it - Nuovo parco: basket, spazi verdi. Area giochi dedicata ai pianeti

Per esplorare l’universo, non servirà andare su Marte. Per i piccoli assaghesi, provare il brivido di controllare una navicellaale e arrampicarsi su un satellite sarà un gioco da ragazzi, basterà recarsi aldi via Corsica. Secondo il progetto approvato dall’amministrazione comunale, infatti, l’per i più piccoli saràa uno dei temi che più affascina grandi e piccini: loo. Ma non è tutto. Sono davvero tanti gli interventi in programma che miglioreranno la vivibilità dell’. "Una volta ultimati i lavori - spiega il sindaco Graziano Musella - sarà un luogo multigenerazionale dove potranno convivere i più piccoli, con le aree gioco messe a loro disposizione, i più grandicelli con il campo dae glie, gli adulti, fruendo dei nuovi arredi e delle ombreggiature previste.