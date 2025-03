Ilgiorno.it - Nuovo contratto, agli autisti 240 euro in più al mese

Per il combinato disposto dalla contrattazione nazionale e aziendale in Atm si prevede un incremento salariale del 15% nella busta paga dei lavoratori entro il 2026, con un primo aumento immediato di 100lordi ale un pagamento una tantum di 500per riconoscere la vacanza contrattuale. Questo è quanto ha spiegato la direttrice delle risorse umane dell’azienda di Foro Buonaparte, Roberta Segalini, intervenuta ieri in commissione consiliare a Palazzo Marino. Quanto al livello aziendale, Segalini ha spiegato che è stato introdotto unsistema di premio di risultato che consente ai dipendenti di ricevere un riconoscimento economico mensile, migliorando così la situazione finanziaria immediata. Nel frattempo Atm ha anche ampliato i servizi di ristorazione aziendale per includere anche i weekend e i giorni festivi, garantendo che tutti i dipendenti abbiano accesso a pasti adeguati durante il lavoro.