Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, Vaciago fa il punto: «Gasperini sarebbe interessante. Non escludo che Tudor possa conquistarsi la conferma. Conte complicato ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24fa ilsul possibile tecnico bianconero: tutte le dichiarazioniIl direttore di Tuttosport Guidoha parlato a Sky Sport per analizzare il possibile prossimodellafacendo tanti nomi tra cui quello didel Napoli.PAROLE – «è un nome,molto. Bisogna vedere come si comporta la Roma, che è molto forte sue ha un progetto concreto da proporgli adesso, mentre laè in una fase di transizione. Nonchela. Ha un buon periodo di tempo a disposizione e può confrontarsi, considerato anche il mondiale per club, a livello sia nazionale sia internazionale.va molto bene nei primi mesi, poi la sua è una storia di amori molto brevi.