Nuovo allenatore Juve | il dopo Tudor può essere Pioli ma occhio a una rivale italiana | c’è anche quella squadra sull’ex Milan!

di RedazionentusNews24è in lizza per prendere il posto dial termine della stagione, maalla concorrenza!Attraverso il proprio profilo X, Gianluigi Longari ha fatto luce sul futuro di Stefano. L’exdelpuò diventare bianconero a partire dalla prossima stagione, ma la Roma è in agguato. Ecco la rivelazione del giornalista.NOTIZIA – «L’esperienza di Stefanosulla panchina dell’Al Nassr non sta andando come sperato. Il tecnico potrebbe lasciare l’Arabia Saudita prima della fine del suo contratto. L’ex tecnico delpuò diventare un nome importante per il prossimo giro di panchine, compresadella Roma».Leggi suntusnews24.com