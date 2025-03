Nuovo affronto Verstappen ignorato | il caos è totale

Leggi su Sportface.it

Formula 1, ancora confusione nel mondo Red Bull: la scelta di Horner può far allontanare.Il campionato del mondo di Formula 1 è entrato ormai nel vivo e, sebbene siamo ancora ad inizio stagione, alcune scuderie stanno già delineando i reali obiettivi stagionali. La McLaren ha dato prova della sua forza con le due vittorie nei primi Gran Premi, di Melbourne e Shanghai, con i piloti che si sono alternati in vetta alla classifica: prima Norris poi Piastri.Riguardo alla forza della macchina di Woking, il 4 volte campione del mondo, nonchè ultimo vincitore del torneo, Max, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno certificato, già prima della scesa in pista, la differenza di potenziale tra la sua RB21 e quella dei favoriti alla vittoria finale. Ad aggravare la situazione Red Bull, però, sono state anche le prestazioni di Liam Lawson che ha deluso le alte aspettative sul suo conto.