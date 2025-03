Digital-news.it - Nuovi Standard Auditel Total Audience e aggiornamento reportistica per le emittenti locali

Un’era di trasformazione per la rilevazione degli ascolti televisivi si profila all’orizzonte, conche introduce un nuovodi misurazione, la “”, destinata a fotografare in modo più completo le abitudini di consumo dei contenuti audiovisivi su tutti gli schermi.L’annuncio, dettagliato in un workshop rivolto principalmente agli editori, segna un passaggio epocale, superando la tradizionale misurazione basata sul Super Panel e aprendo le porte a una rilevazione che include le fruizioni su PC, smartphone, tablet, HBBTV e piattaforme on demand. L’incontro on-line, ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori tra cui Digital-News.it, desiderosi di comprendere le implicazioni di questo cambiamento radicale. La necessità di undegli, come spiegato, nasce dall’evoluzione del panorama, dove la fruizione dei contenuti non è più confinata al solo schermo televisivo, ma si articola attraverso una molteplicità di dispositivi.