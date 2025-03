361magazine.com - Nuova fidanzata – dopo Perla – per l’ex gieffino Mirko Brunetti

Leggi su 361magazine.com

Perletti delusi da, che sui social ha presentato laha presentato ai fan su Instagram la. Lei è Silvia Ghio. I fan non l’hanno presa bene, almeno i Perletti, fan della ex coppia del GF, e i fan della vincitrice del GF dello scorso anno,Vatiero.di Temption e exera stato già avvistato con lama adesso ha voluto rendere ufficiale la relazione.Leggi anche–>Santiago De Martino orgoglio di mamma Belen e papà Stefano: qual è il suo talento, intanto, ha detto la sua sul: “Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro“.