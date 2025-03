Sport.quotidiano.net - Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro ai Regionali Esordienti: vinti un oro e un bronzo. Pesaro brilla a Grottammare. Rescigno e Bellazecca sul podio

una giornata speciale per, targatodiche si è fatta valere ai CampionatiA e B. La città diha ospitato infatti un evento di grande rilevanza per il mondo delgiovanile. È stata una giornata ricca di emozioni e con protagonisti tanti giovani nuotatori che si sono sfidati con determinazione e passione. "Ansia, tensione emotiva, divertimento, amicizia si sono mescolati tra loro in questa giornata adrenalinica per tutti i giovani atleti, ma anche per i genitori sugli spalti e per i tecnici a borda vasca", premette il presidente didiAndrea Sebastianelli che invita a guardare "oltre le medaglie, al valore di unoeccezionale come il, per la crescita di ragazze e ragazzi". Due le medaglie conquistate daglididi: MatteoB) ha vinto la medaglia d’oro nei 200 dorso.