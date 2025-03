Lanazione.it - Nume Academy & Festival, l'evento torna a Cortona

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 marzo 2025 – Si definisce “ildel talento straordinario”, perché fa incontrare le grandi stelle della musica classica - alcuni dei massimi solisti e interpreti internazionali invitati a esibirsi in concerti serali - con i più talentuosi giovani musicisti, selezionati in tutto il mondo per seguire gratuitamente masterclass di alta formazione in violino, viola e violoncello, suonare con gli stessi insegnanti appartenenti a prestigiose Accademie e incontrare i loro idoli, condividendo con tutta la città - un luogo magico come– e con il pubblico le emozioni e la passione per la musica. Proprio questa doppia anima del– uninternazionale all’interno di un’accademia d’archi di eccellenza - è ciò che rende originale e affascinante una manifestazione nata nel 2018 su iniziativa di una giovanissima violinista allora trentenne, Natalie Dentini, e per il quarto anno ambientata nella cittadina toscana dal fascino unico: borgo medievale di origine etrusca, patria di grandi pittori come Signorelli e Severini, connubio di paesaggi, storia e arte.