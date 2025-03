Lapresse.it - Nucleare: Teheran, risposto a lettera Trump, disposti a negoziati indiretti

Roma, 27 mar. (LaPresse) – Il ministro iraniano degli Esteri, Abbas Araqchi, ha dichiarato cheha trasmesso la sua risposta alladel presidente degli Stati Uniti Donaldsultramite l’Oman. Lo riporta Irna. “La risposta ufficiale è composta da unain cui i nostri punti di vista sullo status quo e sulladel signorsono stati esposti in modo completo e trasmessi all’altra parte”, ha affermato Araqchi. Il ministro ha aggiunto che la politica iraniana è quella di impegnarsi infinché la Repubblica islamica è sottoposta a una “massima pressione” e a minacce militari. “I, tuttavia, possono continuare, come sono esistiti in passato”, ha detto.