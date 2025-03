Unlimitednews.it - Nucleare, a Bruxelles i conservatori presentano uno studio sulla fusione

Leggi su Unlimitednews.it

(BELGIO) (ITALPRESS) – Fare il punto sullo stato della ricercae gli sviluppi per l’Europa. Questo l’obiettivo dellopromosso dal co-presidente del gruppo deie riformisti al Parlamento europeo (Ecr) e responsabile ambiente ed energia di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini e presentato al Parlamento europeo insieme all’eurodeputata di Forza Italia, Letizia Moratti. “Un’occasione per fare il punto su una tecnologia che rappresenta qualcosa di più di una bella speranza, l’energia del futuro“, ha dichiarato Procaccini. “Loche abbiamo commissionato noi dell’Ecr rappresenta il più aggiornato documento sui progressi raggiunti in Europa e nel mondo, di cui l’Italia è assolutamente protagonista”, ha aggiunto.Lo, con focus su tempistiche e opportunità di sviluppo in Europa, è stato presentato dal professore ordinario di Fisica Sperimentale all’Università di Padova e curatore del rapporto, Piero Martin.