Ilgiorno.it - Nubifragi e bombe d’acqua. Nuovo “Parcheggio spugna“. Via all’intervento anti alluvione

Dopo piazza Madre Teresa di Calcutta e via dei Tigli, nei prossimi giorni aprirà il terzo cere di Città Metropolitana per la realizzazione di un". I lavori, questa volta, interesseranno ildi via Como, all’angolo con via Venezia, e dureranno circa quattro mesi. Il progetto prevede la creazione di unbacino di infiltrazione per la gestione delle acque meteoriche, che sarà realizzato nell’area deldel mercato, con interventi sostenibili e di miglioramento dell’area. Due gli obiettivi: da un lato, garre l’infiltrazione delle acque piovane, in caso di eventi meteorici eccezionali; dall’altro realizzare uno spazio verde fruibile dai cittadini durante i periodi di asciutto. L’intervento rientra nell’ampio progetto "Città Metropolitana" per contrastare gli allagamenti causati dache ormai, sempre più spesso, causano problemi al territorio.