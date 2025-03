Nerdpool.it - Novità in arrivo per Five Nights at Freddy’s 2

Leggi su Nerdpool.it

Il franchise diatha spaventato milioni di persone in tutto il mondo per circa un decennio, e gli incubi sono ancora forti. Con la storia di FNAF che continua a esplorare i personaggi oscuri della serie, come nell’imminente titolo horror Secret of the Mimic, l’universo ha portato alcuni memorabili animatronics sotto i riflettori in modi diversi dai semplici giochi. La crescente popolarità di questa serie è arrivata fino a Hollywood, con l’amministratore delegato di Blumhouse Productions Jason Blum che ha costruito la famigerata pizzeria Freddy Fazbear’s nel 2023 per il filmat. Oggi, il produttore di horror ha anticipato quando dovremmo aspettarci di sentire parlare del sequel,at2, il cui debutto è previsto per il 5 dicembre.