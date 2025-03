Notizie Asvis | Entro il 2027 il 100% dei nuovi autobus urbani in Ue potrebbe essere net zero

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Riproponiamo il testo di Ilaria Delli Carpini della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 17 marzo 2025Il 2024 si conferma un anno decisivo per la riduzione delle emissioni di CO? nel settore dei trasporti. Secondo i dati presentati il 2 marzo dall’organizzazione ambientalista Transport & Environment (T&E), il 46% degliacquistati in Europa nell’ultimo anno è elettrico, mentre il 3% sfrutta le celle a combustibile a idrogeno, ossia genera elettricità a bordo attraverso una reazione chimica tra idrogeno e ossigeno. Un risultato che deriva da stringenti politiche comunitarie per la mobilità sostenibile e da strategie locali mirate, come l’introduzione di zone aemissioni, che hanno spinto le città ad aumentare gli investimenti nelle nuove tecnologie.