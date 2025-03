Oasport.it - Norvegia pigliatutto: Haugan vince lo slalom di Sun Valley, Kristoffersen la Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Il norvegese Timonsi è aggiudicato lovalevole per le Finali delladeldi sci alpino femminile 2025 in corso di svolgimento a Sun(Idaho, Stati Uniti), ma festeggia anche il suo connazionale Henrik, che ha messo le mani sulla quartadi specialità tra i pali stretti della sua carriera.Sulla pista denominata “Bald Mountain” la gara (l’ultima in assoluto della stagione) ha visto una tracciatura semplice che seguiva un pendio non impossibile, per cui gli atleti hanno potuto spingere al massimo. Da questo scenario è emerso il norvegese classe 1996 che ha centrato la quarta vittoria in carriera (tutte tra i rapid gates) al termine di due manche di spessore.Timonha concluso con il tempo complessivo di 1:43.61 (il migliore nella prima manche in 51.