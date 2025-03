Abruzzo24ore.tv - "Non Volevo Uccidere", Smentito dall'Autopsia, l'ha Travolto Almeno 5 Volte

L'Aquila - Un uomo di 55 anni, Davide Lanciani, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il fratello maggiore, Stefano Lanciani, di 59 anni, in un tragico episodio avvenuto a L'Aquila. Secondo le indagini, Davide avrebbe colpito Stefano con un martello e successivamente lo avrebbe investito ripetutamente con la sua Volkswagen Polo. L'ha rivelato che Stefano è statocinque, evidenziando la brutalità dell'atto. Il movente sembra essere legato a dispute patrimoniali tra i due fratelli, in particolare riguardo all'eredità paterna e a una proprietà immobiliare. Davide, attualmente detenuto nel carcere delle Costarelle a Preturo, rischia l'ergastolo per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela. Durante gli interrogatori, ha espresso rimorso, dichiarando: «Non è possibile, non, è stato un raptus».