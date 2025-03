News.robadadonne.it - “Non sono la ‘fidanzata di'” Vittoria Ceretti parla per la prima volta della storia con Di Caprio

è una mobresciana, classe 1998, con una carriera brillante alle spalle, che l’ha vista sfilare e posare, fra gli altri, per Dolce & Gabbana, Chanel, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Hermès, Miu Miu, YSL e Givenchy. Ma per molti, da un paio d’anni a questa parte, è stata relegata quasi esclusivamente a “fidanzata di” Leonardo Di.Una reputazione sminuente, che, giustamente, non accetta; seppur molto schiva, la top model hato per lasua relazione con il divo di Hollywood con Vogue France, partendo proprio da quei nomignoli affibiati spesso alle donne che, come lei stessa spiega, stanno con “qualcuno che ha un pubblico più vasto del tuo”.