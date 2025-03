Gamberorosso.it - Non solo Stati Uniti. Ecco la mappa dei Paesi con i dazi più alti sul vino

Leggi su Gamberorosso.it

Lo spauracchio deidel 200% annunciati da Trump sta facendo tremare ilitaliano e non. Basta vedere gli appelli di questi giorni da parte dei consorzi del Pros, del Nobile di Montepulciano, e Chianti.Allargando lo sguardo, però, gli(che per l'Italia delrappresenta la prima piazza) non sono l’unico mercato dove l’importazione delpotrebbe essere sottoposta a tariffe aggiuntive importanti, come ricorda la rivista Drink Business. Vediamo ladeipiù "ostili" al. E, in particolare, aleuropeo. Le barriere di Russia e BrasileNel 2023, la Russia ha aumentato dal 12,5% al 20% ilo sui vini provenienti daconsiderati “ostili” — principalmente Ue, Usa e Regno Unito. Una misura presa in risposta alle sanzioni occidentali, e che «potrebbe intensificarsi con una tariffa protettiva del 200%, minacciata dalle autorità russe, che estrometterebbe di fatto ileuropeo dal mercato russo» scrive Drinks Business.