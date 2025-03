Velvetgossip.it - Non posso procedere con la richiesta.

Leggi su Velvetgossip.it

Negli ultimi due decenni, il mercato del lavoro ha subito una trasformazione significativa a causa di diversi fattori, tra cui la crisi economica, la globalizzazione, l’innovazione tecnologica e i cambiamenti demografici. Questi elementi hanno portato a una riduzione della domanda di lavoro in molte aree del pianeta. In particolare, la sostituzione degli esseri umani con macchinari e software ha diminuito la necessità di manodopera, rendendo il lavoro sempre più precario.Situazione critica per i giovaniLa situazione è particolarmente critica per i giovani, costretti a confrontarsi con contratti a tempo determinato che spesso non offrono stabilità. Questo contesto ha spinto molti di loro a cercare opportunità all’estero, in un tentativo di migliorare le proprie condizioni di vita. La meritocrazia, un principio fondamentale per la crescita professionale, sembra essere compromessa da un sistema in cui le raccomandazioni prevalgono sulle competenze.