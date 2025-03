Non nominare mia figlia Uomini e Donne tensione altissima | Maria De Filippi costretta a mettersi di mezzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, duro confronto in studio tra il cavaliere Giovanni da una parte e la dama Agnese. Per sedare la discussione è dovuta entrare in campoDe. A prendere la parola è stata Agnese che ha detto: “È stato vergognoso come si è approcciato con me, poi con lei. Ci sono modi e modi per dire le cose. Devi essere contento se tuanon incontra mai un uomo come il papà”.>> “Se n’è andata”.Desconsolata: perde una delle sue stelleDavanti a queste parole Giovanni ha sbottato e non le ha mandate a dire: “Mianon la deviproprio, stai zitta. Pensa a fare.”. È intervenutaDeper sgridare il Cavaliere per i toni utilizzati: “Guarda Giovanni che anche loro hanno dei figli. Quindi datti una calmata”.Decontro il cavaliere Giovanni“Ma io non nomino i loro figli” ha risposto Giovanni.