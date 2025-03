Iltempo.it - "Non invieremo soldati in missioni fuori dall'Onu". La promessa di Tajani

Ucraina, il vicepremier Antoniochiarisce la posizione del governo sulla partecipazione italiana a eventualimilitari nel Paese. «Noi abbiamo detto, fin'inizio, che nonmilitari italiani in altre'Onu. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, lasciando la Camera dopo un'audizione congiunta delle comDifesa e Esteri rispondendo a chi gli chiede della posizione italiana che a Parigi esprimerà il premier Giorgia Meloni. «Ribadisco, anche qui insieme al ministro Crosetto, che non è prevista alcuna partecipazione nazionale a un'eventuale forza militare sul terreno. Per quanto riguarda l'attuazione, il monitoraggio necessario al cessate in fuoco» in Ucraina «sosteniamo da tempo il ruolo delle Nazioni Unite, nella cornice autorizzativa del Consiglio di sicurezza di cui fanno parte, come sapete, anche Russia e Cina».