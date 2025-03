Ilfattoquotidiano.it - “Non ho preso Carlotta e gettata nell’umido, non è una colpa se preferivo Manuela Blanchard”: Paolo Bonolis risponde a Brambilla Pisoni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è ancora oggi ricordata come volto di Bim Bum Bam e qualche giorno fa si è raccontata in una intervista al Corriere della Sera nella quale ha spiegato anche la dinamica del suo arrivo nel noto programma per bambini: “, co-conduttrice di Bim Bum Bam assieme a, rimane incinta. E Alessandra (Valeri Manera, ndr), mi chiama per un provino. Io tentenno, fingo di avere il gesso alla gamba: ‘Non vengo’. Poi ci ripenso e mi presento: il provino fu una ciofeca ma vengo selezionata“. In quel momento alla conduzione c’era appuntoche, ha detto, “fece di tutto per scalzarmi e per far tornare prima possibile”.E ora il conduttore di Avanti un Altro ha deciso dirle ospite di È sempre Cartabianca. Berlignuer ha infatti detto a: “Hai iniziato facendo programmi per bambini.