Non è solo per raggiungere la forma fisica ottimale che è importante conoscere la frequenza cardiaca

Laè un dato sempre misurabile. A parte essere un segnale evidente del fatto che sei vivo, quale dovrebbe essere la giustaquando fai attività?Parliamo di cose elementari: quando ti alleni, laaccelera perché il tuo cuore pompa il sangue in tutto il corpo. Questo processo porta l'ossigeno e le altre sostanze utili ai tuoi muscoli, a partire dall'ossigeno che è fondamentale per sostenere ogni tipo di allenamento.Se sei "fit", il tuo cuore è in grado di svolgere questo compito in modo efficiente e ha bisogno di battere meno volte al minuto. Se non sei in, il tuo cuore dovrà invece battere più forte per ottenere lo stesso risultato. È tutto relativo: per esempio, un maratoneta esperto è abituato a muoversi a un ritmo relativamente costante e lento, così, anche se è in, la suapuò salire alle stelle quando si allena a saltare con la corda.