Ilfoglio.it - Non è che il messaggio inviato a Jeffrey Goldberg era voluto?

Il comico Larry David, oltre a essere il mio intellettuale di riferimento, è un sociopatico gentile che s’inventa stratagemmi cervellotici per rimediare alle sue continue gaffe o per districarsi dalle situazioni sociali più noiose, ossia quasi tutte quelle che la buona creanza prescrive. Tra questi espedienti c’è l’“accidental text on purpose”, che dà il titolo a una puntata di Curb your enthusiasm, la serie di cui è creatore e protagonista. Che cos’è l’“accidental text on purpose”? È unper sbaglio, ma di proposito. Uno dei personaggi ne descrive così il funzionamento: “Invii una qualcuno, fingendo che sia destinato a un altro, in modo da fargli credere che sta leggendo unprivato. In realtà, quello che stai cercando di fare è dargli le informazioni con cui vuoi manipolarlo”.