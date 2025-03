Quotidiano.net - Noleggio auto in crisi, nel 2024 un calo di oltre il 10%

Roma, 27 marzo 2025 – E’ una lenta agonia quella che riguarda il settoremotive, fra incentivi, immatricolazioni altalenanti, dazi, aumenti dei carburanti, e poi ancora ritardi nelle consegne, veicoli richiamati per difetti di fabbrica, e altre mille variabili che rendono complicata una previsione per il 2025 da parte degli addetti ai lavori. In questo vortice di alti e bassi, die di rinascite (sempre parziali), ce n'è una (di) che riguarda anche ildelle, che mai ha davvero conquistato gli italiani. L’analisi condotta da Aniasa, l’associazione che in Confindustria rappresenta il settore della mobilità pay-per-use, ed elaborata dalla società di analisi di mercato Dataforce, su fonte Ministero Infrastrutture e Trasporti e Aci, registra nel quarto trimestre delun trend sempre più negativo delle immatricolazioni a: -20,85%, che porta la performance complessiva dela -10,13%.