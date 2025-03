Lanazione.it - Nodo traffico: "Strade sicure e più parcheggi"

"Occorre curare la manutenzione dellesenza rimandare ulteriormente". Un grido d’allarme che arriva all’unisono, soprattutto da parte dei cittadini che abitano in periferia. E che, quotidianamente, sono chiamati a fare i conti, per non dire lo slalom, su manti stradali dissestati e poco sicuri. All’amministrazione comunale viene chiesta maggior attenzione per il reticolo disecondarie, che magari non sono percorse allo stesso modo di quelle principali ma che meritano comunque attenzione. Perché non possono e non devono esserci cittadini di Serie A e Serie B. "La manutenzione delle vie periferiche non dev’essere messa in secondo piano - dice Federico Giardina -, perché si rischiano onerose spese da sostenere in caso di problemi all’auto". Non solo leperò, perché sono anche altri i temi su cui porre la lente d’ingrandimento: "Mi piacerebbe che ci fossero piùgratuiti - prosegue Federico -, che aiuterebbero pistoiesi e non solo a raggiungere il cuore della città e che in zone come Porta Nuova ci fosse maggior attenzione all’illuminazione pubblica nelle ore notturne".