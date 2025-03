Ilfattoquotidiano.it - Nissan annuncia l’arrivo di tre modelli 100% elettrici nei prossimi due anni

Nel prossimo biennio,lancerà in Europa tre. Il primo sarà la Micra di nuova generazione, che sarà venduta solo come EV, già nel corso del 2025. Seguirà una nuova versione della compatta Leaf, che cambierà look e diventerà una crossover. Quindi sarà la volta, a cavallo tra 2026 e 2027, della nuova Juke elettrica, che nonostante le misure più contenute nascerà sulla stessa piattaforma della Leaf.In questo modo, il costruttore giapponese intende raggiungere la quota del 40% di elettrico sul totale delle proprie vendite nel vecchio continente entro la primavera del 2027 (attualmente non arriva al 10%).La Micra è basata sulla nuova Renault 5 (piattaforma AmpR Small) e sarà costruita nello stabilimento Ampere (Gruppo Renault) di Douai, in Francia. Sarà disponibile con due varianti di batterie: 40 o 52 kilowattora, per un’autonomia massima di oltre 400 km.